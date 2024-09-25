«Напитки со льдом и обезьяны»: Мясников перечислил источники инфекций в Африке
Александр Мясников заявил НСН, что в мире от пищевых отравлений в год умирают два миллиона человек, в большей степени из-за плохого качества воды.
В мире от пищевых отравлений в год умирают два миллиона человека, опасность может застать туристов не только в Африке, но и в других странах, даже в пятизвездочных отелях, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
Проект соглашения между Россией и Зимбабве о введении безвизового режима находится на рассмотрении у африканской стороны, страны могут подписать документ в ноябре, рассказал «Известиям» глава российской дипмиссии в Хараре Николай Красильников. Мясников рассказал, что путешествия по Африке и другим экзотическим странам могут быть опасны.
«Надо понимать, что это не туризм в Турции. Там самое страшное животное на земле – комар, малярия уносит миллионы жизней. Я работал в Африке, я сохранил жизни очень многих наших соотечественников. Надо обязательно быть привитым от гепатита А, прививка от желтой лихорадки тоже, даже от холеры надо делать. Длинные рукава и штаны обязательны. Африканский комар очень незаметный, а от него все болезни», - рассказал он.
По его словам, опасность может поджидать туристов везде, даже в песке и в море, где полно экзотических инфекций.
«Вода опасна везде, не только в Африке. Лед для напитков делается не из чистой воды. В мире от пищевых отравлений в год умирают два миллиона человека, чаще всего дети.. Овощи и фрукты лучше мыть кипятком, в ресторанах даже в пятизвездочных отелях - это соусы на столах, которые стоят днями. Это источник заразы. Избегать контактов с песком, все водоемы с пресной водой надо избегать, с морской тоже есть проблемы. Если поранил ногу, очень много экзотических инфекций. Надо всегда держать дистанцию с людьми, не отмахиваться грубо, могут понять по-разному. Есть же еще и дикие животные, очень опасны обезьяны. Они очень агрессивны», - добавил собеседник НСН.
Вспышка гепатита в основном возникает в тех регионах, где существует неблагополучная ситуация с водой и пищей, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко «Радиоточке НСН».
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