«Напитки со льдом и обезьяны»: Мясников перечислил источники инфекций в Африке

«Надо понимать, что это не туризм в Турции. Там самое страшное животное на земле – комар, малярия уносит миллионы жизней. Я работал в Африке, я сохранил жизни очень многих наших соотечественников. Надо обязательно быть привитым от гепатита А, прививка от желтой лихорадки тоже, даже от холеры надо делать. Длинные рукава и штаны обязательны. Африканский комар очень незаметный, а от него все болезни», - рассказал он.

По его словам, опасность может поджидать туристов везде, даже в песке и в море, где полно экзотических инфекций.

«Вода опасна везде, не только в Африке. Лед для напитков делается не из чистой воды. В мире от пищевых отравлений в год умирают два миллиона человека, чаще всего дети.. Овощи и фрукты лучше мыть кипятком, в ресторанах даже в пятизвездочных отелях - это соусы на столах, которые стоят днями. Это источник заразы. Избегать контактов с песком, все водоемы с пресной водой надо избегать, с морской тоже есть проблемы. Если поранил ногу, очень много экзотических инфекций. Надо всегда держать дистанцию с людьми, не отмахиваться грубо, могут понять по-разному. Есть же еще и дикие животные, очень опасны обезьяны. Они очень агрессивны», - добавил собеседник НСН.

Вспышка гепатита в основном возникает в тех регионах, где существует неблагополучная ситуация с водой и пищей, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко «Радиоточке НСН».

