Напечатать портрет ветерана к акции «Бессмертный полк» можно в офисах «Мои документы»
Москвичи смогут составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя к шествию «Бессмертного полка» в центрах госуслуг, сообщает пресс-служба мэра столицы.
В сообщении говорится, что сделать это можно до 8 мая включительно.
Отмечается, что для участия в проекте необходимо принести в центры госуслуг фотографии, письма, воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну. После обращения сотрудники офисов «Мои документы» отсканируют предоставленные материалы и разместят их в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва», а оригиналы вернут владельцам.
В мэрии добавили, что внести имеющиеся сведения москвичи могут самостоятельно на сайте проекта «Бессмертный полк. Москва». Для этого необходимо зарегистрироваться на портале, после чего у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвящённую герою семьи.
Ранее в пресс-службе московского мэра заявили, что участники традиционной акции «Бессмертный полк» в столице пройдут по Ленинградскому проспекту, улице Тверской и улице 1-й Тверской-Ямской через улицы Охотный Ряд, Манежную и Красную площади, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 541 / сут.
Умерли
377 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+9 408 / сут.
- Напечатать портрет ветерана к акции «Бессмертный полк» можно в офисах «Мои документы»
- Роспотребнадзор объяснил, как не стать едой для клеща
- «Аэрофлот» объявил о запуске рейсов в Ташкент с 20 мая
- Омск накрыла пыльная буря
- В Кремле рассказали о планах Путина на 9 Мая
- В Кремле ничего не знают об ударе по российскому военному кораблю в Черном море
- Bloomberg: В ЕС предложили отсрочить запрет импорта российской нефти для Венгрии и Словакии
- Песков отказался комментировать приговор россиянке Сапеге
- Песков поспорил с Лукашенко о «затянувшейся» спецоперации на Украине
- Спасатели эвакуировали всех туристов, заблокированных на Кубани из-за подъёма реки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru