Напечатать портрет ветерана к акции «Бессмертный полк» можно в офисах «Мои документы»

В сообщении говорится, что сделать это можно до 8 мая включительно.

Отмечается, что для участия в проекте необходимо принести в центры госуслуг фотографии, письма, воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну. После обращения сотрудники офисов «Мои документы» отсканируют предоставленные материалы и разместят их в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва», а оригиналы вернут владельцам.

В мэрии добавили, что внести имеющиеся сведения москвичи могут самостоятельно на сайте проекта «Бессмертный полк. Москва». Для этого необходимо зарегистрироваться на портале, после чего у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвящённую герою семьи.

Ранее в пресс-службе московского мэра заявили, что участники традиционной акции «Бессмертный полк» в столице пройдут по Ленинградскому проспекту, улице Тверской и улице 1-й Тверской-Ямской через улицы Охотный Ряд, Манежную и Красную площади, сообщает RT.