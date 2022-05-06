«Бессмертный полк» пройдет в 88 странах

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет более чем в 80 странах, включая Испанию. Сербию и Венесуэлу, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«По нашей информации акция "Бессмертный полк" в 88 странах готовится в очном формате. "Бессмертный полк" в этом году впервые состоится в Венесуэле. Шествие ожидается в Аргентине, Белоруссии, Болгарии, Иордании, Испании, Киргизии, Никарагуа, Сербии и других странах», - сказал Зайцев.