«Бессмертный полк» пройдет в 88 странах

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет более чем в 80 странах, включая Испанию. Сербию и Венесуэлу, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«По нашей информации акция "Бессмертный полк" в 88 странах готовится в очном формате. "Бессмертный полк" в этом году впервые состоится в Венесуэле. Шествие ожидается в Аргентине, Белоруссии, Болгарии, Иордании, Испании, Киргизии, Никарагуа, Сербии и других странах», - сказал Зайцев.

В Берлине разрешили «Бессмертный полк», но без георгиевских лент

При этом он отметил, что власти ряда стран пытаются создать препятствия тем, кто хочет почтить память героев Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Москве 9 мая шествие участников «Бессмертного полка» стартует в 15:00.

Власти Берлина разрешили проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, при этом ее участникам запретили использовать военные символы. Речь идет, в частности, о Георгиевской ленте и демонстрации букв Z и V.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:Бессмертный Полк9 мая
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