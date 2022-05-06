«Бессмертный полк» пройдет в 88 странах
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет более чем в 80 странах, включая Испанию. Сербию и Венесуэлу, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
«По нашей информации акция "Бессмертный полк" в 88 странах готовится в очном формате. "Бессмертный полк" в этом году впервые состоится в Венесуэле. Шествие ожидается в Аргентине, Белоруссии, Болгарии, Иордании, Испании, Киргизии, Никарагуа, Сербии и других странах», - сказал Зайцев.
При этом он отметил, что власти ряда стран пытаются создать препятствия тем, кто хочет почтить память героев Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что в Москве 9 мая шествие участников «Бессмертного полка» стартует в 15:00.
Власти Берлина разрешили проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, при этом ее участникам запретили использовать военные символы. Речь идет, в частности, о Георгиевской ленте и демонстрации букв Z и V.
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