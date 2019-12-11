Напавший на Памфилову уроженец Казахстана признан психически больным
Следственный комитет России завершил следствие по делу о нападении на подмосковный дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Уроженец Казахстана, пытавшийся ее ограбить, признан невменяемым.
В ходе следствия выяснилось, что Ахад Карабалаев 1983 года проживал на территории России последние пять лет, причем без постоянной работы или места жительства, отмечают «Известия».
«Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством», - цитирует выдержку из психиатрической экспертизы RT. Уточняется, что в момент нападения Карабалаев не мог осознавать опасность своих действий.
Вероятнее всего, в ходе судебного приговора будет принято решение об отправке бродяги на принудительное лечение в психиатрическую клинику. По крайней мере, на этой мере настаивает следствие, сообщает «Свободная пресса».
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