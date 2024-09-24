«Намерен бороться»: Стрелков надеется на отмену приговора в Верховном суде

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) надеется на отмену приговора в Верховном суде в ноябре, заявил НСН его адвокат Александр Молохов.

Дело Стрелкова поступило в Верховный Суд РФ и будет слушаться в кассационной инстанции 06 ноября в 10 часов утра. Адвокат Стрелкова Александр Молохов рассказал, что планово посетил его в колонии 24 сентября.

«В целом я нашел его достаточно добрым, энергичным, он по-прежнему не теряет присутствие духа, переживает за все то, что происходит в стране, намерен бороться за свое освобождение. У нас 6 ноября рассмотрение дела в кассационном суде. Мы очень надеемся, что в Верховном суде нас послушают, что приговор будет отменен. Он абсолютно в курсе всех событий, он даже написал некролог, посвященный памяти двух погибших бойцов – «Гудвину» и «Эрнесту», эта история имеет очень большой резонанс», - рассказал он.