«Намерен бороться»: Стрелков надеется на отмену приговора в Верховном суде
Адвокат Александр Молохов заявил НСН, что Стрелков может отправиться на СВО только в случае отмены приговора или помилования президентом.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) надеется на отмену приговора в Верховном суде в ноябре, заявил НСН его адвокат Александр Молохов.
Дело Стрелкова поступило в Верховный Суд РФ и будет слушаться в кассационной инстанции 06 ноября в 10 часов утра. Адвокат Стрелкова Александр Молохов рассказал, что планово посетил его в колонии 24 сентября.
«В целом я нашел его достаточно добрым, энергичным, он по-прежнему не теряет присутствие духа, переживает за все то, что происходит в стране, намерен бороться за свое освобождение. У нас 6 ноября рассмотрение дела в кассационном суде. Мы очень надеемся, что в Верховном суде нас послушают, что приговор будет отменен. Он абсолютно в курсе всех событий, он даже написал некролог, посвященный памяти двух погибших бойцов – «Гудвину» и «Эрнесту», эта история имеет очень большой резонанс», - рассказал он.
По его словам, Стрелков может отправиться на СВО только в случае отмены приговора или помилования президентом.
«Что касается отправки в зону СВО, по этой статье это возможно только в том случае, если приговор будет отменен или он будет помилован указом президента. Других правовых возможностей оказаться в зоне спецоперации у него нет», - добавил адвокат.
Ранее Telegram-канал «Shot» сообщил, что Стрелков выйдет из колонии и отправится в зону проведения спецоперации. Отмечалось, что защите Стрелкова якобы удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств. Супруга Стрелкова Мирослава Регинская эту информацию опровергла, передает «Радиоточка НСН».
Мосгорсуд назначил Стрелкову четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму.
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