Жена Игоря Стрелкова опровергла сообщения о его отправке в зону спецоперации

Информация о том, что экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) выходит из колонии и отправляется в зону спецоперации на Украине, не соответствует действительности. Об этом сообщила супруга Стрелкова Мирослава Регинская в своем Telegram-канале.

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Она отметила, что защита Игоря Стрелкова и его семья не располагают такой информацией. Кроме того, по словам Регинской, Стрелков неоднократно заявлял о желании служить Отечеству, однако его «экстремистская» статья не предполагает такой возможности.

Ранее Telegram-канал «Shot» сообщил, что Стрелков выйдет из колонии и отправится в зону проведения спецоперации. Отмечалось, что защите Стрелкова якобы удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияИгорь Стрелков

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