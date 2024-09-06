Жена Игоря Стрелкова опровергла сообщения о его отправке в зону спецоперации
Информация о том, что экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) выходит из колонии и отправляется в зону спецоперации на Украине, не соответствует действительности. Об этом сообщила супруга Стрелкова Мирослава Регинская в своем Telegram-канале.
Она отметила, что защита Игоря Стрелкова и его семья не располагают такой информацией. Кроме того, по словам Регинской, Стрелков неоднократно заявлял о желании служить Отечеству, однако его «экстремистская» статья не предполагает такой возможности.
Ранее Telegram-канал «Shot» сообщил, что Стрелков выйдет из колонии и отправится в зону проведения спецоперации. Отмечалось, что защите Стрелкова якобы удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru