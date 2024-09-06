Жена Игоря Стрелкова опровергла сообщения о его отправке в зону спецоперации

Она отметила, что защита Игоря Стрелкова и его семья не располагают такой информацией. Кроме того, по словам Регинской, Стрелков неоднократно заявлял о желании служить Отечеству, однако его «экстремистская» статья не предполагает такой возможности.

Ранее Telegram-канал «Shot» сообщил, что Стрелков выйдет из колонии и отправится в зону проведения спецоперации. Отмечалось, что защите Стрелкова якобы удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств, передает «Радиоточка НСН».

