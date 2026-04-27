Налоговая заблокировала счета телеведущего Шаца

Федеральная налоговая служба РФ заблокировала банковские счета телеведущего и комика Михаила Шаца (признан в России иноагентом) из-за задолженности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

Отмечается, что ведущий не закрыл ИП в России, а в августе прошлого года в налоговую поступила информация о регистрации предпринимателя в Социальном фонде. При этом 13 апреля текущего года было принято решение о блокировке счетов Шаца из-за долга в размере более 46,4 тысячи рублей.

Также известно, что у комика были заблокированы счета в июне 2024-го и июле 2025 года. Такие меры приняли из-за непредставления налоговой декларации в установленный срок.

Ранее по решению налоговой службы был заблокирован банковский счет боксера Константина (Кости) Цзю.

