Налоговая разблокировала счета Инстасамки
24 мая 202314:11
Рэп-исполнительница Инстасамка погасила долги перед налоговой. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Ее счета были разблокированы, говорится в сообщении. Общая задолженность составляла 689 тысяч рублей.
В мае Федеральная налоговая служба России заморозила счета Инстасамки, после чего артистка улетела в Дубай.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал блогерам нанимать налоговых консультантов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru