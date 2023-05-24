Налоговая разблокировала счета Инстасамки

Рэп-исполнительница Инстасамка погасила долги перед налоговой. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Блогер Саша Митрошина заявила об уплате налоговой 127 миллионов рублей

Ее счета были разблокированы, говорится в сообщении. Общая задолженность составляла 689 тысяч рублей.

В мае Федеральная налоговая служба России заморозила счета Инстасамки, после чего артистка улетела в Дубай.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал блогерам нанимать налоговых консультантов.

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