Налоги и нанотехнологии: Мегаполисы ищут новые подходы к «зеленому» развитию

Более 50 лет назад в мировом сообществе заговорили о необходимости построения и развития «зеленой» экономики. С тех пор изменилось многое: появился интернет, в быт и жизнь людей пришли различные гаджеты, продолжает активно расширяться и развиваться транспортная система, растет производство потребительских продуктов.

Так, серьезная обеспокоенность передовых стран мира экологической ситуацией в мире привела к заключению в 2015 году Парижского соглашения по контролю за изменениями климата. Парижское соглашение ставило основной практической задачей снижение уровня выброса парниковых газов в атмосферу. Сегодня в ряде стран приняты масштабные планы стимулирования «зеленого» развития. Инструментами развития со стороны правительств здесь выступают программы по налогам для бизнеса и производителей, субсидии, гранты, введение экологических стандартов на уровне законодательства и другое.

Экологические налоги сегодня существуют во всех развитых странах и многих развивающихся. Принципы этих налогов с годами становятся глубже и прогрессивнее: изначально они затрагивали лишь опасные для экологии виды деятельности, но теперь касаются также утилизации мусора, компенсации за выбросы СО2.

В России в сентябре этого года также был установлен национальный стандарт «зеленого» строительства многоквартирных жилых домов. Система критериев предполагает комплексно учитывать экологичность строительства и эксплуатации жилого здания: организацию строительства и управление им, энергоэффективность, ресурсосбережение, управление отходами, расходные материалы, загрязнение, транспортную доступность.

При этом эксперты отмечают, что снижение темпов глобального потепления возможно только при полном очищении атмосферы Земли от черного углерода. Новой ступенью на пути к этому стала технология CCUS (Carbon capture, utilisation and storage). За счет этой технологии возможен отлов СО2 из воздуха и хранение его в резервуарах. Остается нерешенным вопрос, что дальше делать с отловленным СО2.

Сейчас разработка и внедрение многих новых технологий для расширения «зеленого» развития на производстве и в быту направлено на решение таких задач, как поиск альтернативных вариантов топлива, создание экологичного транспорта, гаджетов и прочего. Наиболее современными являются разработки нано-, био- и информационных технологий.

Многие достижения нанотехнологий уже плотно вошли в повседневную жизнь людей: это лекарства, смартфоны, автомобильная краска, некоторые виды косметических средств (например, солнцезащитный крем), контрацептивы и другое.

Также города обращаются к новым видам биотоплива и пропагандируют «зеленый» образ жизни, делая его модным.



Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/v-poiskah-novyh-podhodov









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