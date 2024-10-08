На Северном Кавказе в 2024 году предотвратили 23 теракта
Более 20 террористических преступлений предотвратили на Северном Кавказе в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.
По данным НАК, в текущем году в Северо-Кавказском федеральном округе было совершено шесть терактов.
«Предотвращено 23 террористических преступления... В СКФО задержано более 200 лиц, причастных к террористической деятельности», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что в России с начала года предотвратили 110 терактов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru