НАК сообщил о предотвращении в России 64 терактов с начала года
Более 120 преступлений террористической направленности было предотвращено в России с начала года. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
«В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Кроме того, НАК пресек деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
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