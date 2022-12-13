НАК сообщил о предотвращении в России 64 терактов с начала года

Более 120 преступлений террористической направленности было предотвращено в России с начала года. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

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«В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Кроме того, НАК пресек деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

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