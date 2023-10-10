НАК: С 2022 года на Северном Кавказе предотвратили 37 террористических преступлений
Два преступления террористической направленности было совершено с 2022 года на Северном Кавказе, еще 37 подобных преступлений предотвратили. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
«С 2022 года на территории СКФО совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности», — указали в ведомстве.
По данным НАК, к правонарушениям причастны сторонники международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), а также завербованные украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями лица.
Ранее НАК сообщил, что в России с февраля прошлого года предотвратили 188 преступлений террористической направленности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru