НАК: С 2022 года на Северном Кавказе предотвратили 37 террористических преступлений

«С 2022 года на территории СКФО совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности», — указали в ведомстве.

По данным НАК, к правонарушениям причастны сторонники международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), а также завербованные украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями лица.

Ранее НАК сообщил, что в России с февраля прошлого года предотвратили 188 преступлений террористической направленности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

