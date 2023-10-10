НАК: С 2022 года на Северном Кавказе предотвратили 37 террористических преступлений

Два преступления террористической направленности было совершено с 2022 года на Северном Кавказе, еще 37 подобных преступлений предотвратили. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Силовики предотвратили теракт под Калугой

«С 2022 года на территории СКФО совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности», — указали в ведомстве.

По данным НАК, к правонарушениям причастны сторонники международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), а также завербованные украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями лица.

Ранее НАК сообщил, что в России с февраля прошлого года предотвратили 188 преступлений террористической направленности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ПреступленияСеверный КавказБорьба С Терроризмом

Горячие новости

Все новости

партнеры