Найк Борзов: Деньги на домашнее лечение не дойдут до пациентов

Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно выделить пять миллиардов рублей на лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома. Глава государства отметил, что часть людей, которые переносят инфекцию в легкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно, однако существует проблема доступности лекарств.

Музыкант Найк Борзов в интервью НСН с сожалением отметил, что хорошие идеи Путина часто разбиваются как волны о скалы.