Найк Борзов: Деньги на домашнее лечение не дойдут до пациентов
Музыкант Найк Борзов в эфире НСН отметил, что многие хорошие идеи Путина не реализуются в полном объеме.
Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно выделить пять миллиардов рублей на лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома. Глава государства отметил, что часть людей, которые переносят инфекцию в легкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно, однако существует проблема доступности лекарств.
Музыкант Найк Борзов в интервью НСН с сожалением отметил, что хорошие идеи Путина часто разбиваются как волны о скалы.
«Хорошая инициатива, есть «но». К сожалению, все хорошие инициативы президента Путина разбиваются как волны о скалы недееспособных дилетантов, которые занимаются выполнением этих приказов и заданий. Я уверен, к сожалению, что большая часть этих денег осядет по дороге к нуждающимся в лекарствах гражданам, большая часть денег не дойдет до тех, кому она предназначается. Зависнут финансы в руках тех, кто их распределяет», – сказал он.
Также Найк Борзов в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что после пандемии россияне чаще начнут ходить на концерты.
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