«Штрафы не помогут»: Эксперт рассказал, как аптеки продают лекарства без рецепта

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта. Информация размещена на сайте Госдумы. Законодатели обеспокоены тем, что количество «лекарственных наркоманов» за 13 лет в России увеличилось почти втрое, чаще всего в ловушку попадают подростки и молодые люди, «полинаркоманы» переходят на «тяжелые» наркотики, а наркозависимые приобретают даже препараты, не являющиеся ни наркотическими, ни психотропными. Лушников отказался считать ситуацию критической.

«Положение существенно не изменилось с 2008-2009 годов, когда реагенты и синтетические наркотики вытеснили опиумные. Это все перешло в “закладки” на улице и в аптеки. Проблема существует достаточно давно, поэтому нельзя сказать, что сейчас она стала острой. Неправильно ориентироваться только по статистическим данным или по документам правительства. Стало обычным явлением то, что в аптеках можно добыть вещество, изменяющее сознание. Куда большую тревогу вызывает то, что это явление распространяется среди школьников и что наркомания очень сильно помолодела», — сказал Лушников.

Также собеседник НСН рассказал, что чаще всего запрещенные препараты доставляются заказчикам курьером.

«При таком способе физического контакта в аптеке нет. Все аптеки сейчас есть в онлайн-доступе, можно через интернет найти контакты, сайт, телефон аптечного пункта. Курьеры стали средним звеном, безопасным для аптек», — отметил эксперт.

В том случае, если такие действия не содержат признаков уголовного преступления, законодатели предложили установить штраф для фармацевтов от 10 до 20 тысяч рублей с дисквалификацией на полгода-год, для ИП — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей. Лушников заявил, что такие меры будут работать до тех пор, пока заинтересованные люди не найдут способ обойти закон.

«Сначала, конечно, число нарушений снизится. Если в России выходит какой-то запрет, уходит несколько месяцев на то, чтобы его обойти. Думаю, понадобится примерно три месяца, чтобы потребители нашли обходной путь. К тому же, далеко не все продавцы соблюдают меры безопасности и закон, ведь здесь замешаны большие деньги. Когда вещество, пользующееся спросом, есть в наличии, его пытаются продать любым путем», — заключил он.

Ранее Лушников заявил, что «ласковые» синтетические наркотики вытеснили опиумные и привлекли внимание молодежи своей доступностью и легкостью в использовании. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

