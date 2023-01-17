«Штрафы не помогут»: Эксперт рассказал, как аптеки продают лекарства без рецепта
Ситуация с «лекарственными наркоманами» не изменилась с 2008-2009 года, однако наркомания молодеет, сказал НСН Никита Лушников.
Предлагаемые правительством штрафы для аптек, продающих запрещенные вещества без рецепта, будут работать до тех пор, пока не найдутся обходные пути. Об этом НСН заявил председатель экспертного совета Национального антинаркотического союза Никита Лушников.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта. Информация размещена на сайте Госдумы. Законодатели обеспокоены тем, что количество «лекарственных наркоманов» за 13 лет в России увеличилось почти втрое, чаще всего в ловушку попадают подростки и молодые люди, «полинаркоманы» переходят на «тяжелые» наркотики, а наркозависимые приобретают даже препараты, не являющиеся ни наркотическими, ни психотропными. Лушников отказался считать ситуацию критической.
«Положение существенно не изменилось с 2008-2009 годов, когда реагенты и синтетические наркотики вытеснили опиумные. Это все перешло в “закладки” на улице и в аптеки. Проблема существует достаточно давно, поэтому нельзя сказать, что сейчас она стала острой. Неправильно ориентироваться только по статистическим данным или по документам правительства. Стало обычным явлением то, что в аптеках можно добыть вещество, изменяющее сознание. Куда большую тревогу вызывает то, что это явление распространяется среди школьников и что наркомания очень сильно помолодела», — сказал Лушников.
Также собеседник НСН рассказал, что чаще всего запрещенные препараты доставляются заказчикам курьером.
«При таком способе физического контакта в аптеке нет. Все аптеки сейчас есть в онлайн-доступе, можно через интернет найти контакты, сайт, телефон аптечного пункта. Курьеры стали средним звеном, безопасным для аптек», — отметил эксперт.
В том случае, если такие действия не содержат признаков уголовного преступления, законодатели предложили установить штраф для фармацевтов от 10 до 20 тысяч рублей с дисквалификацией на полгода-год, для ИП — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей. Лушников заявил, что такие меры будут работать до тех пор, пока заинтересованные люди не найдут способ обойти закон.
«Сначала, конечно, число нарушений снизится. Если в России выходит какой-то запрет, уходит несколько месяцев на то, чтобы его обойти. Думаю, понадобится примерно три месяца, чтобы потребители нашли обходной путь. К тому же, далеко не все продавцы соблюдают меры безопасности и закон, ведь здесь замешаны большие деньги. Когда вещество, пользующееся спросом, есть в наличии, его пытаются продать любым путем», — заключил он.
Ранее Лушников заявил, что «ласковые» синтетические наркотики вытеснили опиумные и привлекли внимание молодежи своей доступностью и легкостью в использовании. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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