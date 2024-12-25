Найдены останки убитого 20 лет назад полковником полиции журналиста Максимова

Останки пропавшего 20 лет назад журналиста Максима Максимова обнаружены в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Фонтанка», они найдены в районе лесополосы у Белоострова. Это место указал полковник полиции в отставке Михаил Смирнов, который сознался в убийстве репортера.

Сотрудник Агентства журналистских расследований и «Фонтанки» Максимов занимался делами о коррупции в правоохранительных органах. Он исчез в июне 2004 года. С тех пор Смирнов проходил главным подозреваемым, однако доказательств его вины следствию не удавалось получить. Однако 18 декабря текущего года полковник полиции в отставке сознался в убийстве и ещё двух аналогичных преступлениях — подрыве автомобиля на Турухтанных островах в июне 1998 года и убийстве одного из своих агентов.