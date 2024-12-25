Найдены останки убитого 20 лет назад полковником полиции журналиста Максимова
Останки пропавшего 20 лет назад журналиста Максима Максимова обнаружены в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Фонтанка», они найдены в районе лесополосы у Белоострова. Это место указал полковник полиции в отставке Михаил Смирнов, который сознался в убийстве репортера.
Сотрудник Агентства журналистских расследований и «Фонтанки» Максимов занимался делами о коррупции в правоохранительных органах. Он исчез в июне 2004 года. С тех пор Смирнов проходил главным подозреваемым, однако доказательств его вины следствию не удавалось получить. Однако 18 декабря текущего года полковник полиции в отставке сознался в убийстве и ещё двух аналогичных преступлениях — подрыве автомобиля на Турухтанных островах в июне 1998 года и убийстве одного из своих агентов.
На момент убийства журналиста Смирнов занимал должность заместителя начальника 6-го отдела оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу. В убийстве принимали участие двое его подчиненных. Причем задержали их еще до признания Смиронова по обвинению в фальсификации. Журналиста заманили в сауну, где избили и задушили, а тело вывезли и закопали.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после признания в убийстве журналиста Михаил Смирнов выразил желание заключить контракт с Минобороны для участия в спецоперации на Украине. Таким образом он стремится избежать наказания.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При крушении самолета близ Актау погибли 38 человек
- Захарова: Абхазия будет получать электроэнергию из РФ до конца февраля
- Россияне назвали главные недостатки и преимущества мессенджеров
- Найдены останки убитого 20 лет назад полковником полиции журналиста Максимова
- Памфилова заявила о поставке Украиной в Россию петард с детонатором и взрывчаткой
- Захарова: У России пока не было каких-либо контактов с командой Трампа
- Надругавшиеся над редактором «Матч ТВ» мигранты получили от 4 до 9 лет колонии
- «Оборонлогистика»: Сухогруз Ursa Major затонул в результате теракта
- Прощание с погибшим баскетболистом Тиммой пройдет 27 декабря в Риге
- Azerbaijan Airlines приостановила полеты в Грозный и Махачкалу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru