Найдены останки убитого 20 лет назад полковником полиции журналиста Максимова

Останки пропавшего 20 лет назад журналиста Максима Максимова обнаружены в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Фонтанка», они найдены в районе лесополосы у Белоострова. Это место указал полковник полиции в отставке Михаил Смирнов, который сознался в убийстве репортера.

Сотрудник Агентства журналистских расследований и «Фонтанки» Максимов занимался делами о коррупции в правоохранительных органах. Он исчез в июне 2004 года. С тех пор Смирнов проходил главным подозреваемым, однако доказательств его вины следствию не удавалось получить. Однако 18 декабря текущего года полковник полиции в отставке сознался в убийстве и ещё двух аналогичных преступлениях — подрыве автомобиля на Турухтанных островах в июне 1998 года и убийстве одного из своих агентов.

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На момент убийства журналиста Смирнов занимал должность заместителя начальника 6-го отдела оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу. В убийстве принимали участие двое его подчиненных. Причем задержали их еще до признания Смиронова по обвинению в фальсификации. Журналиста заманили в сауну, где избили и задушили, а тело вывезли и закопали.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после признания в убийстве журналиста Михаил Смирнов выразил желание заключить контракт с Минобороны для участия в спецоперации на Украине. Таким образом он стремится избежать наказания.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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