Найдено нейтрализующее коронавирус COVID-19 вещество
Учёные из Питтсбургского университета в США исследовали молекулы, которые способны входить в контакт с S-белком коронавируса, и выявили нейтрализующее инфекцию SARS-CoV-2 белковое соединение. Оно эффективно даже при минимальной дозировке, утверждают авторы исследования.
Их выводы были опубликованы в журнале Cell. В материале говорится о белке, который в 10 раз меньше, чем использованное для создания препарата Ab8 от коронавируса полноразмерное антитело, пишут «Известия».
Особенность найденного белка в том, что он обладает большей способностью диффузии в тканях, а значит, эффективнее нейтрализует вирус. Кроме того, молекулы этого белка не связываются с клетками человека, что позволяет свести к минимуму побочные эффекты.
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