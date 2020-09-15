Найдено нейтрализующее коронавирус COVID-19 вещество

Учёные из Питтсбургского университета в США исследовали молекулы, которые способны входить в контакт с S-белком коронавируса, и выявили нейтрализующее инфекцию SARS-CoV-2 белковое соединение. Оно эффективно даже при минимальной дозировке, утверждают авторы исследования.

Их выводы были опубликованы в журнале Cell. В материале говорится о белке, который в 10 раз меньше, чем использованное для создания препарата Ab8 от коронавируса полноразмерное антитело, пишут «Известия».

Особенность найденного белка в том, что он обладает большей способностью диффузии в тканях, а значит, эффективнее нейтрализует вирус. Кроме того, молекулы этого белка не связываются с клетками человека, что позволяет свести к минимуму побочные эффекты.

