Найдена женщина, потушившая Вечный огонь на Марсовом поле

Событие произошло в среду 6 мая около 4 часов утра: мемориал Вечного огня в центре Петербурга был залит газировкой, также на месте происшествия были найдены пустые бутылки. Как передает источник агентства, потушила Вечный огонь 27-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Она уже привлечена к административной ответственности. У виновницы происшествия двое детей, она уверяет, что сделала это нечаянно.

Огонь был вскоре восстановлен. На Марсовом поле в Санкт-Петербурге мемориал был открыт в 1957 году, он стал первым в стране, от него затем был зажжен вечный огонь у стен московского Кремля.





