Найдена женщина, потушившая Вечный огонь на Марсовом поле
Власти Санкт-Петербурга выявили женщину, которая 6 мая затушила Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в полиции.
Событие произошло в среду 6 мая около 4 часов утра: мемориал Вечного огня в центре Петербурга был залит газировкой, также на месте происшествия были найдены пустые бутылки. Как передает источник агентства, потушила Вечный огонь 27-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Она уже привлечена к административной ответственности. У виновницы происшествия двое детей, она уверяет, что сделала это нечаянно.
Огонь был вскоре восстановлен. На Марсовом поле в Санкт-Петербурге мемориал был открыт в 1957 году, он стал первым в стране, от него затем был зажжен вечный огонь у стен московского Кремля.
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