Сафронов рассказал о дяде, чью жизнь спас боевой орден

Никас Сафронов : «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить весь наш народ и весь мир с годовщиной Победы над фашисткой Германией. И рассказать одну маленькую историю, а историй в моей семье, кстати, было очень много. И о том, как мой папа закончил танковое училище до войны, был направлен на Сахалин, где он воевал с японцами в 1945 году. Но расскажу другую историю, которая произошла с братом моей мамы. Война его застала в Белоруссии, недалеко от Бреста. Там он совершил геройский поступок. Но орденом Мужества тогда еще не награждали, его просто не было. А вручили ему другой боевой орден только в конце 1942 года в землянке, которая находилась уже на Украинском фронте. Ему на грудь полковник повесил этот орден, а до этого они окунули его в кружку со спиртным, такой был порядок, или примета, чтобы он хорошо носился, и чтобы с тобой ничего больше не случилось. Они выпили, и мой дядя вышел из землянки наверх, и вдруг шальная пуля попадает именно в этот орден, и спасает ему жизнь. Он потом дошел до Берлина и получил много орденов, но этот у него был самый любимый, самый ценный, он его берег до конца своей жизни», – рассказывает слушателям НСН Никас Сафронов.

