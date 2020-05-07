Сафронов рассказал о дяде, чью жизнь спас боевой орден
Никас Сафронов, Анатолий Вассерман, Евгений Маргулис поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Художник рассказал, как орден спас его дядю от шальной пули
Никас Сафронов : «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить весь наш народ и весь мир с годовщиной Победы над фашисткой Германией. И рассказать одну маленькую историю, а историй в моей семье, кстати, было очень много. И о том, как мой папа закончил танковое училище до войны, был направлен на Сахалин, где он воевал с японцами в 1945 году. Но расскажу другую историю, которая произошла с братом моей мамы. Война его застала в Белоруссии, недалеко от Бреста. Там он совершил геройский поступок. Но орденом Мужества тогда еще не награждали, его просто не было. А вручили ему другой боевой орден только в конце 1942 года в землянке, которая находилась уже на Украинском фронте. Ему на грудь полковник повесил этот орден, а до этого они окунули его в кружку со спиртным, такой был порядок, или примета, чтобы он хорошо носился, и чтобы с тобой ничего больше не случилось. Они выпили, и мой дядя вышел из землянки наверх, и вдруг шальная пуля попадает именно в этот орден, и спасает ему жизнь. Он потом дошел до Берлина и получил много орденов, но этот у него был самый любимый, самый ценный, он его берег до конца своей жизни», – рассказывает слушателям НСН Никас Сафронов.
Публицист поделился биографией своих родных
Анатолий Вассерман: «В рамках проекта «Память Победы» хочу поздравить всех нас с 75-летием самой знаменательной и самой памятной из множества наших Побед. Из моей семьи воевал дед по отцовской линии, врач Анатолий Соломонович Вассерман. К сожалению, в 1943 году на почве перегрузки работы он получил инсульт и был списан с военной службы. Еще воевал двоюродный брат моего отца, тогда офицер-артиллерист, а в последствии видный архитектор Евгений Гринберг. Оба они удостоены боевых наград. А остальная моя родня, кто успел эвакуироваться из Одессы, работали в разных отраслях народного хозяйства, кто не успел, были, к сожалению, убиты. Победа была жизненно важна для нас всех. С чем нас всех и поздравляю!» – говорит в эфире НСН Анатолий Вассерман.
Музыкант поздравил всех с 75-летием спокойного и светлого неба
Евгений Маргулис: «В рамках проекта «Память Победы» я хочу поздравить вас с годовщиной. 75 лет все-таки спокойного, светлого и чистого неба. Хотелось бы, чтобы это продолжалось как можно дольше, у каждого из нас много родственников погибло в этой войне. В этой чудовищной войне. И не хотелось бы, чтобы это повторилось вновь. С праздником, дорогие друзья!» – поздравляет НСН Евгений Маргулис.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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