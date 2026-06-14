Ефимов: На западе Москвы строят 17 новостроек по реновации

В Москве в Западном административном округе возводят 17 домов по программе реновации, что помогает ему занимать пятое место по числу строящихся объектов в городе. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в семи районах ЗАО строят 17 ЖК общей площадью более 900 тысяч квадратных метров. В новых домах предусмотрено примерно восемь с половиной тысяч квартир, в том числе 116 оборудованных для маломобильных граждан.

«Суммарная жилая площадь составляет около 512 тысяч квадратных метров. Новоселы получат квартиры с отделкой, сантехникой и другими необходимыми элементами быта. Во дворах будет выполнено комплексное благоустройство», - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Традиционно первые этажи в новых ЖК по реновации — нежилые: там располагаются сквозные входные группы, просторные лифтовые холлы, комнаты консьержей, места для хранения детских колясок и коммерческие помещения. Во всех пространствах общего пользования предусмотрена безбарьерная среда, а на придомовых территориях оборудуют детские и спортплощадки, места отдыха.

В Департаменте градостроительной политики добавили, что на западе столицы больше всего зданий строят в Очаково-Матвеевском районе: пять домов там рассчитаны на более чем три тысячи квартир. Отмечается, что четыре дома возводят в Фили-Давыдкове, три — в Можайском районе, два — в Солнцеве и по одному — в Филевском Парке, в Кунцеве и на Проспекте Вернадского.

Известно, что все ЖК строят из качественных материалов российского производства, которые поставляют из 15 регионов страны. В Мосгосстройнадзоре уточнили, что с начала возведения домов по реновации на западе города провели 42 выездные проверки, во время которых инспекторы оценили соответствие работ и материалов проектным решениям.

Уточняется, что в Западном округе столицы уже построили 51 жилой дом. Всего с начала программы реновации в Москве возвели примерно восемь миллионов квадратных метров жилья, а переезд в новые квартиры уже начали свыше 260 тысяч москвичей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, как современные технологии позволяют быстрее строить жилье по реновации, и поручил увеличить темпы реализации программы вдвое.