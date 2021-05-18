Найден пропавший в Нижнем Новгороде ребенок
18 мая 202102:29
Полицейские и волонтеры нашли пропавшего в Нижнем Новгороде ребенка, сообщает «РЕН ТВ».
Сотрудники правоохранительных органов поблагодарили волонтеров за помощь в поиске несовершеннолетнего. Известно, что мальчик здоров, он вместе с «потенциальным похитителем» гулял по Сормово.
Ранее в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по факту пропажи 6-летнего мальчика.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru