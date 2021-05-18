Найден пропавший в Нижнем Новгороде ребенок

Сотрудники правоохранительных органов поблагодарили волонтеров за помощь в поиске несовершеннолетнего. Известно, что мальчик здоров, он вместе с «потенциальным похитителем» гулял по Сормово.

Ранее в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по факту пропажи 6-летнего мальчика.

