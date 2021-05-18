Найден пропавший в Нижнем Новгороде ребенок

Полицейские и волонтеры нашли пропавшего в Нижнем Новгороде ребенка, сообщает «РЕН ТВ».

В Нижнем Новгороде пропал 6-летний мальчик

Сотрудники правоохранительных органов поблагодарили волонтеров за помощь в поиске несовершеннолетнего. Известно, что мальчик здоров, он вместе с «потенциальным похитителем» гулял по Сормово.

Ранее в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по факту пропажи 6-летнего мальчика.

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Фото: instagram.com/vlad_bahov
ТЕГИ:РебенокНижний Новгород
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