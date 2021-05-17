В Нижнем Новгороде пропал 6-летний мальчик

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту пропажи 6-летнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

В Следкоме отмечают, что безвестное исчезновение 6-летнего ребенка квалифицируется как преступление, предусмотренное пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего, сопряженное с похищением". Следствие установило, что утром в понедельник 17 мая ребенок вышел из квартиры на детскую площадку, однако домой не вернулся.

Местонахождение ребенка не установлено. В поисках принимают участие сотрудники Следственного комитета, в том числе следователи-криминалисты, сотрудники региональных отделений МВД и МЧС, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Рысь". Следователи опрашивают родственников и соседей пропавшего ребенка.