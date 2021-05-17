В Нижнем Новгороде пропал 6-летний мальчик
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту пропажи 6-летнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.
В Следкоме отмечают, что безвестное исчезновение 6-летнего ребенка квалифицируется как преступление, предусмотренное пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего, сопряженное с похищением". Следствие установило, что утром в понедельник 17 мая ребенок вышел из квартиры на детскую площадку, однако домой не вернулся.
Местонахождение ребенка не установлено. В поисках принимают участие сотрудники Следственного комитета, в том числе следователи-криминалисты, сотрудники региональных отделений МВД и МЧС, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Рысь". Следователи опрашивают родственников и соседей пропавшего ребенка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- В Нижнем Новгороде пропал 6-летний мальчик
- ЕС на год продлил санкции против россиян за киберпреступления
- Эрдоган послал проклятья правительству Австрии, поднявшему флаг Израиля
- Вертолет упал в Архангельской области
- Путин в связи с Евро-2020 поручил усилить меры безопасности в Петербурге и области
- Австрия отменит карантин по коронавирусу для прибывающих из большинства стран ЕС
- Упавший на рельсы пассажир сбил график движения московского метро
- Российские пловцы стали чемпионами Европы в эстафете
- В Нью-йорке для вакцинированных отменили требование ношения маски
- Кадыров назвал себя «проектом Путина»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru