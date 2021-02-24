Наиболее комфортными для жизни городами России признаны Краснодар и Тюмень

Институт территориального планирования «Урбаника» составил новый рейтинг самых комфортных и доступных городов России. В список самых доступных по стоимости жизни городов вошли Сургут, Мурманск и Тюмень. Наиболее комфортными с точки зрения среды признаны Краснодар, Тюмень и Самара. Об этом пишет РБК.

Москва в рейтинге поднялась с 52-го на пятое место. При этом Калуга, которая раньше была в пятерке лучших, опустилась на 18-ю строчку.

Управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков отметил, что места с 20-го по 80-е место указывает на то, что это средний город. По его словам, достаточно изменения одного-двух показателей за год, чтобы подняться или опуститься на несколько десятков строчек.