Баллы «Миллиона призов» за онлайн-голосование можно будет потратить у 120 партнеров программы

Баллы программы «Миллиона призов» за онлайн-голосование можно будет потратить у 120 компаний-партнеров. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане, которые проголосуют онлайн на выборах в Госдуму 17-19 сентября, смогут принять участие в розыгрыше в рамках акции «#ВыбираемВместе» программы «Миллион призов». Для москвичей разыграют до 100 тысяч призовых баллов, однокомнатные квартиры и автомобили.

«Возможность получить один из 250 тыс. призов в рамках программы "Миллион призов" будет у каждого, кто примет участие в онлайн-голосовании с 17 по 19 сентября. Никаких других условий нет: после того как пользователь проголосует, он автоматически станет участником розыгрыша. Москвичи смогут получить 10, 25, 50 или 100 тыс. призовых баллов. Это все равно что выиграть эквивалентную сумму в рублях. Потратить выигрыш предлагается у одного из партнеров программы - сегодня их уже более 120», — отмечается в сообщении.

Среди партнеров программы «Миллион призов» — крупные детские супермаркеты, сеть цветочных магазинов, ювелирная компания, кафе и рестораны русской, европейской, азиатской, грузинской, узбекской, итальянской и американской кухни. Также призовые баллы можно потратить на покупку подарочных сертификатов Московского планетария, мультимедийного центра «Союзмультпарк», Московской консерватории, парка «Зарядье», Центра документального кино в Музее Москвы, нескольких театров.

Кроме того, москвичи смогут потратить баллы на товары повседневного спроса. Среди партнеров программы популярные супермаркеты столицы, шесть аптечных сетей, оптика, магазины одежды, обуви и аксессуаров».

Также выигрыш можно тратить на проезд в городском транспорте, пополнив призовыми баллами «Кошелек» на карте «Тройка». Один балл равен 1 рублю.

Призовые баллы можно пожертвовать одному из 49 благотворительных фондов-партнеров программы. Организации помогают больным детям, малообеспеченным и многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам, заботятся о животных.

Регистрация на дистанционное электронное голосование открыта в Москве с 2 августа. Горожане подали уже более миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании. Подробнее о механизме онлайн-голосования можно узнать в специальном разделе на портале mos.ru.

