Награжденный за борьбу с COVID-19 главврач больницы уволен в Махачкале

Главный врач махачкалинской городской клинической больницы № 1 Гаджимурад Малаев был уволен по результатам прокурорской проверки о нарушении антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба минздрава республики Дагестан.

По данным ведомства, в ходе проверки стало известно о случаях направления пациентов из ГКБ № 1 в одну из платных клиник дагестанской столицы, аффилированную с Малаевым.

Кроме того, республиканский минздрав отмечает, что у главврача имелось три выговора за ненадлежащее исполнение обязанностей по контролю за работой больницы.

Сообщается, что ведомство продолжает проверку Малаева по другим фактам нарушения антикоррупционного законодательства, отмечает РИА ФАН.

Ранее Гаджимурад Малаев за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией получил медаль «Мы вместе», учреждённую президентом России Владимиром Путиным.

