«Нафтогаз» повысил стоимость газа для населения

Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу компании.

Как уточняет Газета.ру, стоимость газа составила около двухсот долларов за тысячу кубометров для населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях. По словам компании, это самая низкая цена с 2016 года для населения в ноябре.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко изложил суть нового иска к «Газпрому». В украинской компании считают, что Стокгольмский арбитраж должен пересмотреть транзитный тариф, так как с 2009 года произошли «существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов». Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему «Нафтогаз» постоянно делает заявления, которые заведомо неисполнимы.

