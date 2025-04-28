«Пожары в регионе действуют на огромных площадях. Площади, которые приводят в сводках, это незначительная часть объемов горения. Большая часть земель – это не земли лесного фонда, пожары возникают на землях других категорий, на сельскохозяйственных площадях. Поэтому горит в сотни раз больше, чем попадает в сводки. Возникают они под одной причине – люди поджигают траву. Все пожары на 100% рукотворные, огонь доходит до населенных пунктов. Развитие ситуации во многом зависит от погодных условий. Уже введен режим ЧС федерального уровня, больше сил удается перебрасывать. Ключевое решение – сделать так, что чтобы люди перестали жечь траву, вызывали пожарных на все случаи поджогов травы. Для Забайкалья это большая беда, давняя традиция незаконного поведения такого», - рассказал он.

Комментировать «кадровые перестановки» Куксин не стал, отметив, что ситуация с пожарами воспринимается властями как ненормальная.

«Довольно скоро вырастет зеленая трава, первый пик пожаров пойдет на спад. Сейчас пожарным надо продержаться еще одну-две недели. Потом уже будем готовиться к летним пожарам, это скорее июль-август. Кадровые перестановки не берусь судить, но очевидно, что ситуация с пожарами региональными и федеральными властями воспринимается как ненормальная. Здесь очень важна противопожарная пропаганда, профилактическая работа. Сейчас нужно не столько разбираться, кто виноват, нужно понимать, что делать на будущее», - добавил он.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что ведомство готовится к тому, что в 2025 году будет длинный сезон пожаров, который может продлиться вплоть до октября. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

