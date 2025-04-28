Волне лесных пожаров в Забайкалье предрекли спад через две недели
Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявил НСН, что все пожары в регионе на 100% рукотворные, огонь доходит до населенных пунктов.
В Забайкальском крае первая волна пожаров стихнет через одну-две недели, второй всплеск придется на июль-август, заявил НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Природный пожар уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, сообщили в МЧС России. Погорельцы находятся в пункте временного размещения. Сейчас возгорание локализовали на площади в 200 гектаров. Руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Ринат Хисматулин принял решение покинуть должность, которую он занимает с декабря 2022 года, по собственному желанию. Куксин обрисовал ситуацию в регионе.
«Пожары в регионе действуют на огромных площадях. Площади, которые приводят в сводках, это незначительная часть объемов горения. Большая часть земель – это не земли лесного фонда, пожары возникают на землях других категорий, на сельскохозяйственных площадях. Поэтому горит в сотни раз больше, чем попадает в сводки. Возникают они под одной причине – люди поджигают траву. Все пожары на 100% рукотворные, огонь доходит до населенных пунктов. Развитие ситуации во многом зависит от погодных условий. Уже введен режим ЧС федерального уровня, больше сил удается перебрасывать. Ключевое решение – сделать так, что чтобы люди перестали жечь траву, вызывали пожарных на все случаи поджогов травы. Для Забайкалья это большая беда, давняя традиция незаконного поведения такого», - рассказал он.
Комментировать «кадровые перестановки» Куксин не стал, отметив, что ситуация с пожарами воспринимается властями как ненормальная.
«Довольно скоро вырастет зеленая трава, первый пик пожаров пойдет на спад. Сейчас пожарным надо продержаться еще одну-две недели. Потом уже будем готовиться к летним пожарам, это скорее июль-август. Кадровые перестановки не берусь судить, но очевидно, что ситуация с пожарами региональными и федеральными властями воспринимается как ненормальная. Здесь очень важна противопожарная пропаганда, профилактическая работа. Сейчас нужно не столько разбираться, кто виноват, нужно понимать, что делать на будущее», - добавил он.
Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что ведомство готовится к тому, что в 2025 году будет длинный сезон пожаров, который может продлиться вплоть до октября. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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