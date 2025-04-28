Глава пожарной безопасности Забайкалья уволился в разгар лесных пожаров

В пресс-службе департамента пояснили, что Хисматулин уволился для того, чтобы «просто отдохнуть».

Тем временем по факту лесных пожаров в трех районах Забайкалья были возбуждены три уголовных дела по статье «Халатность», сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Внимание СК привлекли опубликованные в СМИ сведения о стремительном распространении огня в населенных пунктах Новопавловка и Красный Чикой, а также близ дачного поселка «Огонек», где загорелось хранилище горюче-смазочных материалов, также огонь перекинулся на дачные домики и жилые дома.

Следователи выясняют степень причиненного вреда и причины возгорания, а также устанавливают возможную недоработку должностных лиц.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что ведомство готовится к тому, что в 2025 году будет длинный сезон пожаров, который может продлиться вплоть до октября. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

