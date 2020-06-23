Надо переждать. Совет муфтиев об отмене хаджа

Паломничество к святыням ислама, хадж, в этом году будет закрыт для не проживающих в Саудовской Аравии мусульман, передает «Интерфакс». Как заявило министерство по делам хаджа Саудовской Аравии, хадж смогут совершить лишь те иностранцы, которые уже находятся на территории королевства.

Причиной такого решения названа пандемия коронавируса в мире. Ведомство отметило, что все верующие, которые из-за закрытых в связи с пандемией границ остались на территории Саудовской Аравии, будут находиться в безопасности, «пока они не смогут уехать на родину».

Зампред Совета муфтиев России Рушан-хазрат Аббясов в эфире НСН рассказал, что это было ожидаемое решение.