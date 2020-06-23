Надо переждать. Совет муфтиев об отмене хаджа
Зампред Совета муфтиев России в эфире НСН рассказал, что закрытие границ Саудовской Аравии было ожидаемо.
Паломничество к святыням ислама, хадж, в этом году будет закрыт для не проживающих в Саудовской Аравии мусульман, передает «Интерфакс». Как заявило министерство по делам хаджа Саудовской Аравии, хадж смогут совершить лишь те иностранцы, которые уже находятся на территории королевства.
Причиной такого решения названа пандемия коронавируса в мире. Ведомство отметило, что все верующие, которые из-за закрытых в связи с пандемией границ остались на территории Саудовской Аравии, будут находиться в безопасности, «пока они не смогут уехать на родину».
Зампред Совета муфтиев России Рушан-хазрат Аббясов в эфире НСН рассказал, что это было ожидаемое решение.
«Мы этого ожидали, поскольку видели, что обстановка в мире еще тяжелая. Поэтому власти Саудовской Аравии приняли решение не рисковать, чтобы не усугублять ситуацию с заболеванием коронавирусом. Это необходимая мера. Мусульмане в России и мире уже на это психологически настраивались. Многие в месяц Рамадан пытались отправиться в малое паломничество, но оно было закрыто. Поэтому с трепетом ожидали хаджа. Однако многие из-за эпидемиологической обстановки еще до решения Саудовской Аравии изъявляли желание не ехать. Особенно люди старшего поколения. Поэтому, думаю, с пониманием мусульмане отнесутся, не только в России, но и во всем исламском мире. Некоторые крупные мусульманские страны, такие как Индонезия, Малайзия, еще до решения арабов отказались. Надо переждать это время», - отметил улем.
Он выразил уверенность, что у паломников не возникнет проблем с отменой туров. «Сам хадж не отменен. Он будет для жителей Саудовской Аравии. Мы призвали наших паломников, которые уже отдали деньги туроператорам, проявить терпение. У них есть два варианта – заключить допсоглашение и оставить деньги до следующего хаджа, сезона 2021 года. Или возвратить деньги, на что туроператоры тоже готовы», - сказал Аббясов.
Отметим, что в этом году период хаджа приходится на 28 июля - 2 августа.
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