«Это смешно»: Экс-премьер ДНР Бородай о выдвижении Стрелкова в президенты
Депутат Александр Бородай в эфире НСН отреагировал на планы выдвижения Стрелкова в президенты, а политолог Минченко заявил, что ЦИК не зарегистрирует его кандидатуру.
Экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай в интервью НСН назвал «смешными» планы экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году.
Ранее Стрелков решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России. Его письмо зачитал соратник Олег Нельзин. Стрелков попросил единомышленников сформировать инициативную группу и собрать подписи для самовыдвижения. Сейчас экс-министр находится в СИЗО по обвинению в экстремизме, но свою вину не признает.
«Могу сказать только одной фразой: "Это смешно"», - сказал Бородай.
В свою очередь политолог Евгений Минченко в интервью НСН заявил, что нет даже малейшей вероятности, что ЦИК РФ зарегистрирует кандидатуру Стрелкова в качестве кандидата в президенты. По его словам, Стрелков занимается «пиар-историей», чтобы улучшить свое положение как заключенного.
«Нет никакой вероятности, что ЦИК зарегистрирует Стрелкова в качестве кандидата. Образ обиженного невостребованного гения вряд ли будет иметь большую электоральность. Он не соберет подписей, это исключительно пиар-история, связанная не столько с политической составляющей, сколько с попыткой улучшить его положение как заключенного. Это неверный расчет – чем больше он будет политизировать ситуацию вокруг себя, тем хуже ему будет. Человек в очень сильном эмоциональном стрессе, решения он принимает не рационально, а эмоционально», - сказал Минченко.
Выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года. Официально Совет Федерации определит дату выборов в декабре. При этом статус обвиняемого по уголовному делу не мешает выдвижению в президенты. Однако, если Стрелкову вынесут приговор до выборов, он не сможет принять участие в предвыборной кампании.
Стрелкова арестовали в июле 2023 года за призывы к экстремизму. По словам самого Стрелкова, поводом для дела стали два поста в его Telegram-канале о событиях в Крыму и проблемах с денежным довольствием военных, передает «Радиоточка НСН».
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