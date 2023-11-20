«Это смешно»: Экс-премьер ДНР Бородай о выдвижении Стрелкова в президенты

«Могу сказать только одной фразой: "Это смешно"», - сказал Бородай.

В свою очередь политолог Евгений Минченко в интервью НСН заявил, что нет даже малейшей вероятности, что ЦИК РФ зарегистрирует кандидатуру Стрелкова в качестве кандидата в президенты. По его словам, Стрелков занимается «пиар-историей», чтобы улучшить свое положение как заключенного.

«Нет никакой вероятности, что ЦИК зарегистрирует Стрелкова в качестве кандидата. Образ обиженного невостребованного гения вряд ли будет иметь большую электоральность. Он не соберет подписей, это исключительно пиар-история, связанная не столько с политической составляющей, сколько с попыткой улучшить его положение как заключенного. Это неверный расчет – чем больше он будет политизировать ситуацию вокруг себя, тем хуже ему будет. Человек в очень сильном эмоциональном стрессе, решения он принимает не рационально, а эмоционально», - сказал Минченко.

Выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года. Официально Совет Федерации определит дату выборов в декабре. При этом статус обвиняемого по уголовному делу не мешает выдвижению в президенты. Однако, если Стрелкову вынесут приговор до выборов, он не сможет принять участие в предвыборной кампании.

Стрелкова арестовали в июле 2023 года за призывы к экстремизму. По словам самого Стрелкова, поводом для дела стали два поста в его Telegram-канале о событиях в Крыму и проблемах с денежным довольствием военных, передает «Радиоточка НСН».

