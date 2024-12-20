Иеромонах Феодорит назвал грехом загадывание желаний в Новый год

«Это суеверие, которое никакого отношения к Церкви не имеет», — подчеркнул он.

Вместе с тем он признал, что если загадывание желаний делается в формате шутки или игры, то не всё так страшно.

«А вот если относиться к этому серьезно и пытаться связать эту практику с религиозными традициями, это уже означает отказ от христианской веры», - пояснил священнослужитель.

Ранее в РПЦ посоветовали молиться на Старый Новый год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

