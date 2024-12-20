Иеромонах Феодорит назвал грехом загадывание желаний в Новый год
Загадывание желаний на Новый год и в Рождество с позиции православной церкви – это грех, уходящий своими корнями в язычество, заявил Иеромонах Феодорит, сообщает «Общественная служба новостей».
«Это суеверие, которое никакого отношения к Церкви не имеет», — подчеркнул он.
Вместе с тем он признал, что если загадывание желаний делается в формате шутки или игры, то не всё так страшно.
«А вот если относиться к этому серьезно и пытаться связать эту практику с религиозными традициями, это уже означает отказ от христианской веры», - пояснил священнослужитель.
Ранее в РПЦ посоветовали молиться на Старый Новый год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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