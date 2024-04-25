Над могилой лидера группы «Король и Шут» Горшенева установили камеру наблюдения
Над могилой лидера музыкального коллектива «Король и Шут» Михаила Горшенева, который похоронен на Богословском кладбище, появилась камера видеонаблюдения, сообщает 78.ru.
Администрация кладбища распорядилась установить антивандальную камеру. Видеонаблюдение начнет работать с 25 апреля.
Фанаты также создали петицию с просьбой обеспечить регулярное патрулирование на кладбище, чтобы защитить могилу от хулиганов.
До этого появились снимки, на которых были видны разбросанные цветы у памятника музыканту.
Ранее бэк-вокалист «Короля и Шута» заявил, что осталась рукопись неизданной песни группы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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