Над могилой лидера группы «Король и Шут» Горшенева установили камеру наблюдения

Над могилой лидера музыкального коллектива «Король и Шут» Михаила Горшенева, который похоронен на Богословском кладбище, появилась камера видеонаблюдения, сообщает 78.ru.

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Администрация кладбища распорядилась установить антивандальную камеру. Видеонаблюдение начнет работать с 25 апреля.

Фанаты также создали петицию с просьбой обеспечить регулярное патрулирование на кладбище, чтобы защитить могилу от хулиганов.

До этого появились снимки, на которых были видны разбросанные цветы у памятника музыканту.

Ранее бэк-вокалист «Короля и Шута» заявил, что осталась рукопись неизданной песни группы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Внешняя пресс-служба Яндекс Афиши
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