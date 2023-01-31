Над Красноярском пролетел метеор
Над Красноярском и прилегающими районами города пролетел метеор, видео появилось в группе «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи сообщают, что метеор можно было увидеть между 20:30 и 21:00 по местному времени (16:30-17:00 мск).
27 января в 3,6 тыс. км над Южной Америкой пролетел астероид размером с грузовик, который всего за несколько дней до этого обнаружил астроном-любитель.
Защитить Землю от удара небольшого астероида сегодня невозможно даже с помощью ядерного оружия, хотя последствия могут быть серьезными, сказал в интервью НСН в связи с этим академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук.
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