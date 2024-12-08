Начинающая писательница взлетела в топ чартов из-за одного твита
48-летняя жительница Колчестера Вики Болл, начинающая писательница, стала популярной после своего твита. Оба романа она представила на встрече авторов в Центре наследия в Челмсфорде, сообщает The Guardian.
Вики выложила фото с мероприятия и написала, что продала две книги, расценив это как удачу — ранее писательница проводила некоторые встречи авторов «на которых не продала ни одной». Пост Болл на X в течение часа набрал более 24 миллионов просмотров.
Ее роман Powerless, триллер с «множеством неожиданных поворотов», в последующие дни взлетел на вершину рейтинга бестселлеров Amazon.
«Я получаю сообщения от людей, которые пишут: «Я в Колумбии и только что купила вашу книгу»; «Я в Солт-Лейк-Сити»; «Я в Бельгии». Это действительно удивительно — просто невероятно», — рассказала журналистам Вики Болл.
Ранее писатель Ирвин Уэлш объявил о выходе новой части романа «На игле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Начинающая писательница взлетела в топ чартов из-за одного твита
- Израиль нанес авиаудары по Дамаску
- Умер звезда «Глухаря» и «Метода» Руденко-Травин
- Вооруженные повстанцы подошли к базам России в Хмеймиме и Тартусе
- Войска Израиля вошли в буферную зону в Сирии
- В Нотр-Даме прошла первая после пожара воскресная месса
- Во дворце Башара Асада обнаружили впечатляющую коллекцию автомобилей
- Военные базы России в Сирии приведены в режим повышенной боеготовности
- Военные России освободили Благодатное в ДНР
- СМИ: боевики подожгли дворец Асада в Дамаске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru