Начинающая писательница взлетела в топ чартов из-за одного твита

48-летняя жительница Колчестера Вики Болл, начинающая писательница, стала популярной после своего твита. Оба романа она представила на встрече авторов в Центре наследия в Челмсфорде, сообщает The Guardian.



Вики выложила фото с мероприятия и написала, что продала две книги, расценив это как удачу — ранее писательница проводила некоторые встречи авторов «на которых не продала ни одной». Пост Болл на X в течение часа набрал более 24 миллионов просмотров.