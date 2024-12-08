Начинающая писательница взлетела в топ чартов из-за одного твита

48-летняя жительница Колчестера Вики Болл, начинающая писательница, стала популярной после своего твита. Оба романа она представила на встрече авторов в Центре наследия в Челмсфорде, сообщает The Guardian.

Вики выложила фото с мероприятия и написала, что продала две книги, расценив это как удачу — ранее писательница проводила некоторые встречи авторов «на которых не продала ни одной». Пост Болл на X в течение часа набрал более 24 миллионов просмотров.

Писатель Ирвин Уэлш объявил о выходе новой части романа «На игле»

Ее роман Powerless, триллер с «множеством неожиданных поворотов», в последующие дни взлетел на вершину рейтинга бестселлеров Amazon.

«Я получаю сообщения от людей, которые пишут: «Я в Колумбии и только что купила вашу книгу»; «Я в Солт-Лейк-Сити»; «Я в Бельгии». Это действительно удивительно — просто невероятно», — рассказала журналистам Вики Болл.

Ранее писатель Ирвин Уэлш объявил о выходе новой части романа «На игле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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