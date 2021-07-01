Начинается прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам
С 1 июля в России начинается прием заявлений на новые пособия, которые будут получать беременные женщины, находящиеся в трудном материальном положении, а также вставшим на учет в ранние сроки беременности, сообщает ТАСС.
Кроме того, выплату будут получать родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от восьми до 17 лет и имеющие низкий доход.
Размер пособия - 6 тысяч 350 рублей для беременных и 5 тысяч 650 рублей для неполных семей.
Правительство России направит более 46,6 млрд рублей на выплату пособий беременным женщинам и воспитывающим детей в одиночку родителям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмин.
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