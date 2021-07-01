Начинается прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам

Кроме того, выплату будут получать родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от восьми до 17 лет и имеющие низкий доход.



Размер пособия - 6 тысяч 350 рублей для беременных и 5 тысяч 650 рублей для неполных семей.

Правительство России направит более 46,6 млрд рублей на выплату пособий беременным женщинам и воспитывающим детей в одиночку родителям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмин.

