Начинается прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам

С 1 июля в России начинается прием заявлений на новые пособия, которые будут получать беременные женщины, находящиеся в трудном материальном положении, а также вставшим на учет в ранние сроки беременности, сообщает ТАСС.

Правительство России выделит более 46 млрд рублей на пособия беременным и одиноким родителям

Кроме того, выплату будут получать родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от восьми до 17 лет и имеющие низкий доход.

Размер пособия - 6 тысяч 350 рублей для беременных и 5 тысяч 650 рублей для неполных семей.

Правительство России направит более 46,6 млрд рублей на выплату пособий беременным женщинам и воспитывающим детей в одиночку родителям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмин.

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