Правительство России выделит более 46 млрд рублей на пособия беременным и одиноким родителям

Правительство России направит более 46,6 млрд рублей на выплату пособий беременным женщинам и воспитывающим детей в одиночку родителям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмин.

Более 400 тысяч беременных россиянок, испытывающих финансовые трудности, смогут получать по 6,3 тысячи рублей ежемесячно. На выплаты этой категории граждан направят около 10 млрд рублей, отмечает РИА ФАН.

В свою очередь, родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет, будут получать в среднем 5,5 тысячи рублей в месяц. Ожидается, что до конца года выплату получат родители более миллиона детей.

Средства будут выделены из резервного фонда, отмечает телеканал «360». Оформление выплат начнется с 1 июля, обратиться за назначением пособия можно через портал госуслуг, сообщает RT.

