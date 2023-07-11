«Начать с законов»: Психолог рассказал, как развивать терпимость в обществе
На фоне резонансного нападения на парня в Электростали психолог Александр Колмановский заявил НСН, что в России терпимость к другим никак не развивается.
У россиян развита нетерпимость к людям, которые отличаются по внешним и физическим признакам, заявил психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН. По его словам, такая позиция неосознанно поощряется на уровне законов.
Задержаны оба подозреваемых в нападении на 19-летнего парня в подмосковной Электростали. Как рассказал сам пострадавший, он попросил у двух мужчин закурить, но им не понравился зеленый цвет его волос, они ножом сняли с него скальп. Пострадавший сейчас в больнице. Колмановский на этом фоне призвал развивать терпимость в обществе.
«Нужно развивать терпимость в обществе, а у нас все, что происходит, включая законодательную активность, развивает нетерпимость. Нужно предлагать как можно больше разнообразия, подчеркивать терпимость ко всему, что отличается. У нас общество очень мало этим занимается, поэтому в обществе не развивается терпимость. Быстро это не получится изменить. Когда подобные ситуации происходят, хочется быстрых перемен, но это невозможно», - отметил он.
Психолог предложил начать с понятных вещей, делать общественные места удобными для всех категорий граждан с физическими особенностями. По его словам, такие простые вещи помогают развить терпимость.
«Необходимо развивать терпимость к людям самых разных физических возможностей, не просто идеологически, а практически. Всюду делать таблички со знаками для людей с проблемами со слухом, организовывать пространства удобным образом для людей с ограниченными возможностями и так далее. Надо претендовать на медленные изменения, хотя бы ими заниматься. Чем больше претензия на централизацию идеологии, тем меньше эффективности на местах, поэтому ее надо максимально делегировать регионам, областям, городам», - заключил собеседник НСН.
Ранее психолог Евгения Пименова заявила, что ночные кошмары у людей часто возникают из-за нерешенных внутриличностных конфликтов. Не стоит забывать, что многие сны могут быть отголоском ярких переживаний и впечатлений человека за день, добавила она, передает «Радиоточка НСН».
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