«Начать с законов»: Психолог рассказал, как развивать терпимость в обществе

У россиян развита нетерпимость к людям, которые отличаются по внешним и физическим признакам, заявил психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН. По его словам, такая позиция неосознанно поощряется на уровне законов.

Задержаны оба подозреваемых в нападении на 19-летнего парня в подмосковной Электростали. Как рассказал сам пострадавший, он попросил у двух мужчин закурить, но им не понравился зеленый цвет его волос, они ножом сняли с него скальп. Пострадавший сейчас в больнице. Колмановский на этом фоне призвал развивать терпимость в обществе.