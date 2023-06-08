«Наденем набедренные повязки»: Психолог осудила возврат «Домостроя»
Предложение вернуть «Домострой» не отвечает требованиям современности, сказала семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН.
Семейный психолог Наталья Панфилова в интервью НСН сравнила депутатскую инициативу вернуть «Домострой» с введением в моду набедренных повязок. Такое предложение не соответствует времени, считает психолог.
Накануне депутат Госдумы Алексей Диденко призвал вернуть в российскую систему образования «Домострой». По его мнению, руководство по быту и семейной жизни должно стать предметом в школах и вузах, чтобы «граждане с детства учились строить крепкие и счастливые семьи». Психолог отметила, что для создания крепкого брака мужчина и женщина должны быть лишены книжных иллюзий по поводу отношений.
«Это как-то чересчур. Может, это имеет смысл в рамках экскурсии в историю. Вводить подобное как предмет я бы не стала. Это сильно выбивается из требований современной жизни. Одно дело – ценность семьи, а другое – равноправные, партнерские отношения между мужчиной и женщиной. Я думаю, сейчас не хватает какой-то подготовки к браку, семье. В этом смысле есть какой-то недостаток информации. Очень много иллюзий и книжных представлений у людей перед вступлением в отношения», - разъяснила собеседница НСН.
По ее словам, инициатива возвращения «Домостроя» противоречит требованиям современной жизни.
«Сейчас многие женщины хорошо зарабатывают, крепко стоят на ногах. Искусственное введение людям в голову, что так не должно быть, приведет либо к протесту, либо к перекосам. Ожидания у мужчин будут одни, а женщины будут делать совершенно другое. Система образования и подготовка к отношениям должны быть совершенно прозрачны и понятны. Я думаю, что массово такая инициатива не вызовет одобрения. Это эпоха, которая ушла безвозвратно. Предложение все возвратить – то же самое, что мы сейчас наденем набедренные повязки и шкуры», - резюмировала психолог.
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