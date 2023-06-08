«Наденем набедренные повязки»: Психолог осудила возврат «Домостроя»

Накануне депутат Госдумы Алексей Диденко призвал вернуть в российскую систему образования «Домострой». По его мнению, руководство по быту и семейной жизни должно стать предметом в школах и вузах, чтобы «граждане с детства учились строить крепкие и счастливые семьи». Психолог отметила, что для создания крепкого брака мужчина и женщина должны быть лишены книжных иллюзий по поводу отношений.

«Это как-то чересчур. Может, это имеет смысл в рамках экскурсии в историю. Вводить подобное как предмет я бы не стала. Это сильно выбивается из требований современной жизни. Одно дело – ценность семьи, а другое – равноправные, партнерские отношения между мужчиной и женщиной. Я думаю, сейчас не хватает какой-то подготовки к браку, семье. В этом смысле есть какой-то недостаток информации. Очень много иллюзий и книжных представлений у людей перед вступлением в отношения», - разъяснила собеседница НСН.