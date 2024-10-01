Начался прием заявок на участие в ежегодной акции Росприроднадзора «Экоелка»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила старт традиционной акции «Экоелка». Ее участники создают из использованного пластика новогодние игрушки. Лучшие работы украсят главную экоелку России.

Поделки будут приниматься с 1 октября по 1 декабря 2024 года. Принять участие в «Экоелке» смогут все желающие. Необходимо изготовить новогодний сувенир из пластика своими руками и прислать на экопочту премии «Экология — дело каждого». Кроме игрушки, в посылке должны быть указаны фамилия и имя автора, город и контактные данные.

По словам Радионовой, в прошлом году участники прислали более 5000 самодельных игрушек, созданных с душевной теплотой и фантазией. «Я надеюсь, на этот раз мы увидим новые идеи и задумки, как превратить вредоносный пластик во что-то волшебное. Пусть это станет доброй традицией в преддверии праздников», — пожелала она.

Главная экоелка страны по традиции откроется в декабре в Московском зоопарке, причем авторы украшений смогут войти на территорию зоопарка бесплатно. Жюри премии оценит идею, внешний вид и сложность изделия, а авторы работ получат подарки и призы. По мнению Радионовой, создание украшений учит детей в игровой форме заботе об экологии и бережному отношению к природе.

Премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором. Ее главная миссия — вовлечение детей и взрослых в экологическую повестку и поощрение их ценными призами. Заявки на пятый сезон премии принимаются с 1 августа 2024 года по 1 апреля 2025 года.

Премию поддержали: АО «СОГАЗ», НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, Московский зоопарк, Гриниум, Российский футбольный союз, генеральный информационный партнер – РИА Новости, международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik, стратегический медиапартнер – ТАСС, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», ИА «Регнум», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», медиагруппа Freedom Strength Beauty, Всероссийское общество охраны природы и другие.

