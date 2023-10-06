Начался прием заявок на премию «Путеводная звезда — 2023»
В Москве стартовал прием заявок на премию Правительства Москвы «Путеводная звезда — 2023» в области туризма и гостеприимства. В этом году гастрономические проекты, экскурсоводы, гостиницы и другие профессионалы отрасли могут побороться за 17 номинаций.
Принять участие в конкурсе могут самозанятие и индивидуальные предприниматели. Экспертное жюри выберет шесть победителей из 17, а еще 11 лучших проектов определят москвичи на портале «Активный гражданин».
Зампредседателя столичного комитета по туризму Алина Арутюнова отметила, что в индустрии туризма и гостеприимства важнее всего люди, которые любят свой город и готовы делиться своей любовью с гостями.
В этом году в рамках премии появились новые номинации. Например, «Лучший завтрак в отеле», «Лучший отель для семейного отдыха», «Лучший клиентоориентированный отель» и многие другие. На портале «Активный гражданин» москвичи могут выбрать лучше гастрономические проекты в номинациях «Лучшая московская кондитерская», «Модная гастрономия», «Московский завтрак» и других.
Стоит отметить, что прием заявок на премию Правительства Москвы «Путеводная звезда — 2023» завершится 24 октября в 18:00. Итоги конкурса подведут в декабре этого года.
«Путеводная звезда» представляет из себя ежегодную премию Правительства Москвы для профессионалов индустрии гостеприимства и туризма. В первый раз премия состоялась в 1999 году. «Путеводная звезда» помогает представителям туристическое отрасли Москвы стать лучше.
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