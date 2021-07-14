Только безнал: Минтруд уточнил порядок получения выплат на школьников

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника можно будет получить исключительно безналичным способом. При этом использовать можно любую банковскую карту, а не только «Мир». Такое разъяснение дало министерство труда и социальной защиты РФ.

Заявление на выплату будет рассматриваться не дольше пяти рабочих дней. Их можно подавать с 15 июля по 1 ноября. Средства начнут зачислять не ранее 16 августа.

О выплате для помощи семьям в подготовке детей к школе президент РФ Владимир Путин объявил в апреле в послании Федеральному собранию. Во время недавней прямой линии он уточнил, что выплаты также получат семьи с шестилетними детьми, даже, если они ещё не пойдут в школу в этом году.

Таким образом, государственную поддержку окажут семьям, в которых дети родились с 3 июля 2003 года по 15 августа 2015 года включительно.

