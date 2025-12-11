Началось устройство ограждающей конструкции котлована будущей станции метро «Ватутинки»

На строящейся станции метро «Ватутинки» Троицкой линии строители приступили к устройству «стены в грунте». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На будущей станции “Ватутинки” второго участка Троицкой линии метро продолжается вынос инженерных сетей из зоны строительства и подготовка площадки. Строители приступили к созданию “стены в грунте” – ограждающей конструкции будущего котлована. Впоследствии подготовленные захватки зальют железобетоном, под защитой получившихся стен будут вестись земляные работы и устройство основных конструкций станции», – отметил Владимир Ефимов.

После завершения возведения станции метро «Ватутинки» планируется комплексное благоустройство прилегающей территории.

«На станции появятся два наземных вестибюля, которые для удобства пассажиров будут связаны с платформой эскалаторами: в северном установят три машины, а в южном – четыре», – добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Ватутинки» строятся в Троицке вдоль улицы Ватутинские Пруды и Проектируемого проезда № 8037 в непосредственной близости от Калужского шоссе с выходами к жилой и общественной застройке, а также остановкам наземного городского пассажирского транспорта.

Троицкая линия соединит историческую часть столицы и платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа. Благодаря строительству второго этапа Троицкой линии улучшится транспортная доступность Троицка – жители смогут быстрее добираться до центра города. Также разгрузятся южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

Общая протяженность линии превысит 43 километра, что сделает Троицкий радиус одним из самых протяженных в столичной подземке и самым большим за МКАД. Его запуск положительно скажется и на дорожной сети в районах, примыкающих к новым станциям метро: улучшится транспортная ситуация на юго-западе и юге столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро.

«Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построили и реконструировали 84 станции метро, свыше 180 километров линий, 14 электродепо.

