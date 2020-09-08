Началось производство второй партии вакцины от COVID-19

Защита обжалует приговор Ефремову в виде 8 лет колонии 4,9 тысяч москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование в районах Марьино и Бабушкинский Машина сбила подростка на пешеходном переходе в Москве Ограждение из закаленного стекла и металла монтируют вокруг Хохловской площади Более 20 деревьев раскрашено в парках Москвы в ходе акции