Началось производство второй партии вакцины от COVID-19

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал производство второй партии вакцины «Спутник V» для гражданского оборота, рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Названа дата окончания клинических испытаний российской вакцины

По его словам, каждая партия будет проходить контроль в Росздравнадзоре, передаёт РИА Новости

«Спутник V» - первая зарегистрированная отечественная вакцина против коронавируса COVID-19. Сегодня стало известно, что её первая партия выпущена в гражданский оборот, пишет «Газета.ру». Ожидаются поставки препарата в регионы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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