Началось производство второй партии вакцины от COVID-19
Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал производство второй партии вакцины «Спутник V» для гражданского оборота, рассказал директор центра Александр Гинцбург.
По его словам, каждая партия будет проходить контроль в Росздравнадзоре, передаёт РИА Новости
«Спутник V» - первая зарегистрированная отечественная вакцина против коронавируса COVID-19. Сегодня стало известно, что её первая партия выпущена в гражданский оборот, пишет «Газета.ру». Ожидаются поставки препарата в регионы.
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