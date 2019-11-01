Началось народное голосование конкурса «Доброволец России – 2019»

Народное голосование всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2019» началось сегодня. Сделать свой выбор можно на сайте добровольцыроссии.рф. Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Голосование буде проходить до 10 ноября включительно. Имена победителей специальной номинации «Народное признание» будут оглашены на Международном форуме добровольцев, который состоится в Сочи в начале декабря.

Зрители должны оценить работы и инициативы участников конкурса в категориях «Доброе дело» и «Творческая работа» в возрасте от 8 лет, а также проекты во всех номинациях категории «Социальный проект» в возрасте от 14 до 17 лет, а также старше 18 лет. Проголосовать можно исключительно за один проект во всех номинациях и возрастных категориях в разделе «Социальный проект», а также за одну работу или инициативу в категориях «Доброе дело» и «Творческая работа».



Итоги народного голосования не сказываются на результатах Всероссийского конкурса «Доброволец России». Его лауреаты будут определены по итогам решения федерального жюри. Это голосование проводится с 23 октября по 10 ноября. В каждой номинации предстоит выбрать по три лучших инициативы во всех категориях конкурса. Уже из числа призеров выберут лучшего волонтера 2019 года.