Началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади в Москве
Стартовало голосование по выбору памятника, который планируется установить на Лубянской площади в центре Москвы, сообщает RT.
Жители столицы могут выразить свою точку зрения на сайте «Активный гражданин».
Ранее Общественная палата Москвы выступила с предложением установить памятник на Лубянке, мэрия столицы одобрила инициативу.
Москвичам предстоит выбрать, какому историческому деятелю будет установлен памятник на Лубянской площади. Жителям столицы предложено два варианта монумента: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому. Голосование продлится с 25 февраля по 5 марта.
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