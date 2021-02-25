Началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади в Москве

Стартовало голосование по выбору памятника, который планируется установить на Лубянской площади в центре Москвы, сообщает RT.

На Лубянке снова будет памятник

Жители столицы могут выразить свою точку зрения на сайте «Активный гражданин».

Ранее Общественная палата Москвы выступила с предложением установить памятник на Лубянке, мэрия столицы одобрила инициативу.

Москвичам предстоит выбрать, какому историческому деятелю будет установлен памятник на Лубянской площади. Жителям столицы предложено два варианта монумента: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому. Голосование продлится с 25 февраля по 5 марта.

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ФОТО: Владимир Федоренко
ТЕГИ:Активный ГражданинГолосованиеМосква
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