Началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади в Москве

Иммунолог оценил вероятность новой волны COVID-19 в Москве В МЭШ появились новые онлайн-тренажеры для самопроверки знаний В Москве растет число проводимых малоинвазивных операций В столице стартует программа «Сиделка. Помощник по уходу» Пробки на дорогах Москвы к вечеру могут достичь 8–9 баллов