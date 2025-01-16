Начальника отдела районной полиции в Петербурге заподозрили в получении взяток

Начальника отдела полиции Красносельского района Санкт-Петербурга задержали по подозрению в получении взяток, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

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По версии следствия, задержанный сотрудник полиции получил от предпринимателя 195 тысяч рублей за покровительство.

«Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки)», - говорится в сообщении.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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