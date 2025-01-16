Начальника отдела районной полиции в Петербурге заподозрили в получении взяток
16 января 202512:01
Начальника отдела полиции Красносельского района Санкт-Петербурга задержали по подозрению в получении взяток, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
По версии следствия, задержанный сотрудник полиции получил от предпринимателя 195 тысяч рублей за покровительство.
«Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки)», - говорится в сообщении.
Ранее главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках на 8 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru