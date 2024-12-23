Экс-мэра Сочи заподозрили в получении взятки на 43 млн рублей через жену
Уголовные дела о получении взятки и посредничестве во взяточничестве возбудили против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины. Об этом сообщили в МВД.
В ведомстве отметили, что экс-чиновника заподозрили в получении многомиллионной взятки через жену.
«По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством», — подчеркнули в МВД.
Взамен экс-мэр должен был создать благоприятные условия для развития дела бизнесмена и оказывать ему общее покровительство.
Ранее Копайгородского арестовали в рамках расследования дела о хищении 3,7 млн рублей, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru