Начальник отдела УБЭП в Татарстане задержан за взятку

Начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел по Татарстану Рафик Минабутдинов задержан силовиками. Его подозревают в превышении должностных полномочий и взяточничестве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на компетентные органы, уголовное дело возбуждено по этим двум статьям, причем в части получении взятки речь идёт об особо крупном размере.

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Согласно материалам следствия, осенью 2023 года Минабутдинов пообещал главе компании покровительство и содействие в заключении договора на ремонт здания центральной библиотеки в Сармановском районе Татарстана. В качестве «премии» высокопоставленный полицейский затребовал «откат» в 5% от контракта – всего около двух миллионов рублей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», часть суммы он получил через посредника.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ТатарстанМВДВзятки

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