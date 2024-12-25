Начальник отдела УБЭП в Татарстане задержан за взятку

Начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел по Татарстану Рафик Минабутдинов задержан силовиками. Его подозревают в превышении должностных полномочий и взяточничестве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на компетентные органы, уголовное дело возбуждено по этим двум статьям, причем в части получении взятки речь идёт об особо крупном размере.