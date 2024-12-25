Начальник отдела УБЭП в Татарстане задержан за взятку
Начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел по Татарстану Рафик Минабутдинов задержан силовиками. Его подозревают в превышении должностных полномочий и взяточничестве.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на компетентные органы, уголовное дело возбуждено по этим двум статьям, причем в части получении взятки речь идёт об особо крупном размере.
Согласно материалам следствия, осенью 2023 года Минабутдинов пообещал главе компании покровительство и содействие в заключении договора на ремонт здания центральной библиотеки в Сармановском районе Татарстана. В качестве «премии» высокопоставленный полицейский затребовал «откат» в 5% от контракта – всего около двух миллионов рублей.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», часть суммы он получил через посредника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru