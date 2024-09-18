Начальник автобронетанковой службы ЦВО Путилов задержан по делу о взятке
Уголовное дело возбуждено в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В ведомстве уточнили, что генерал-майор в получении взятки в особо крупном размере
По данным следствия, Путилов контролировал исполнение госконтрактов по ремонту и техобслуживанию военной автотехники, которые были заключены с индивидуальным предпринимателем Чудиновым в рамках исполнения гособоронзаказа.
«В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций... а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя Чудинова в сумме 10 млн рублей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время генерал-майор задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение в получении взятки в особо крупном размере, заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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