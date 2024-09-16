Главу военного представительства МО Популовского задержали по делу о взятке
Начальник 4924-го военного представительства Минобороны РФ Иван Популовский по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В ведомстве отметили, что также был задержан подчиненный Пуловского Григорий Зорин.
В сообщении говорится, что общая сумма взяток составляет 11 млн рублей, оба фигуранта признали вину.
«Проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям, в том числе связанным с хищением средств, выделенных для нужд гособоронзаказа», - заключили в СК РФ.
Ранее обвинение в получении взятки в особо крупном размере было предъявлено заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru