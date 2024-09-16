Главу военного представительства МО Популовского задержали по делу о взятке

В ведомстве отметили, что также был задержан подчиненный Пуловского Григорий Зорин.

В сообщении говорится, что общая сумма взяток составляет 11 млн рублей, оба фигуранта признали вину.

«Проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям, в том числе связанным с хищением средств, выделенных для нужд гособоронзаказа», - заключили в СК РФ.

Ранее обвинение в получении взятки в особо крупном размере было предъявлено заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

