Главу военного представительства МО Популовского задержали по делу о взятке

Начальник 4924-го военного представительства Минобороны РФ Иван Популовский по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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В ведомстве отметили, что также был задержан подчиненный Пуловского Григорий Зорин.

В сообщении говорится, что общая сумма взяток составляет 11 млн рублей, оба фигуранта признали вину.

«Проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям, в том числе связанным с хищением средств, выделенных для нужд гособоронзаказа», - заключили в СК РФ.

Ранее обвинение в получении взятки в особо крупном размере было предъявлено заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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