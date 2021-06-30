Началась прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом началась после 12:00. Традиционное общение главы государства с гражданами проводится на это раз без аудитории в целях эпидемиологической безопасности.

Общее число обращений в адрес Владимира Путина превысило 1,5 миллиона. Россияне, в частности, отправили на программу вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен, по поводу ограничений по коронавирусу.

НСН ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентПрямая Линия С Владимиром ПутинымПутин
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