Началась прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом началась после 12:00. Традиционное общение главы государства с гражданами проводится на это раз без аудитории в целях эпидемиологической безопасности.
Общее число обращений в адрес Владимира Путина превысило 1,5 миллиона. Россияне, в частности, отправили на программу вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен, по поводу ограничений по коронавирусу.
НСН ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.
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